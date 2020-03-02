Вашингтон ввёл ограничения в отношении граждан Китая. Согласно заявлению госсекретаря США Майкла Помпео, в стране будет ограничено число китайских подданных, которые смогут работать в СМИ.
Правительство США сегодня устанавливает лимит на число сотрудников некоторых контролируемых властями КНР СМИ в США. Это ограничивает число китайских граждан, которым разрешено работать в этих организациях в США на данный момент, — цитирует сообщение ТАСС.
NEWS.ru писал ранее, что Китай отреагировал на желание США ввести запрет в отношении пяти государственных СМИ. Власти КНР выразили решительный протест.
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