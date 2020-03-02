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Отбывающему наказание в США российскому лётчику Константину Ярошенко начали оказывать медицинскую помощь. Он жаловался на проблемы с ногой.

Сначала заключённому в медпомощи отказали. Однако после вмешательства российского посольства врачи всё же занялись Ярошенко. Ему начали оказывать помощь. Костя очень благодарен нашим дипломатам. Он подхватил какой-то вирус, нога начала...