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Китай выразил решительный протест из-за новых правил, которые Вашингтон решил ввести в отношении пяти государственных СМИ КНР, в том числе агентства Xinhua.

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан предупредил, что Пекин оставляет за собой право отреагировать на действия властей Соединённых Штатов, сообщает Reuters.

18 февраля администрация президента США Дональда Трампа заявила, что внесёт крупнейшие китайские СМИ, работающие на территории страны, в список иностранных агентов, что усложнит порядок регистрации их журналистов.

Ранее Шуан назвал США крупнейшим «шпионом» в мировом киберпространстве, писал NEWS.ru.