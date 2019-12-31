https://static.news.ru/photo/002ee818-2cc2-11ea-9895-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Freddie Everett/State Department/Global Look Press

Госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео из-за беспорядков в Ираке перенёс на более поздний срок январскую поездку на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

Госсекретарь вынужден перенести визит на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в связи с тем, что ему необходимо остаться в Вашингтоне, чтобы следить за ситуаций в Ираке и обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке, — цитирует «Интерфакс» заявление Госдепа.

Ранее NEWS.ru писал, что «турне» Помпео начнётся 3 января в Киеве. 4 января госсекретарь встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем в Минске, где обсудит нормализацию отношений и выскажет приверженность идее «суверенной, стабильной и процветающей Белоруссии», гласит сообщение на сайте Госдепа.

5 января госсекретарь прилетит в столицу Казахстана Нур-Султан для встречи с президентом страны Касымом-Жомартом Токаевым и главой МИДа Мухтаром Тлеуберди. Стороны обсудят «мир, процветание и безопасность в Центральной Азии». В тот же день Помпео отправится в Ташкент, где задержится до 6 января. Там госсекретарь, помимо встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, примет участие во встрече формата 5+1 с главами внешнеполитических ведомств Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Помпео завершит свою международную командировку в Никосии на Кипре 7 января.