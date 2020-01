Псаки отметила, что во времена работы в Госдепе у неё было «много разногласий» с репортёрами, а также с занимавшим в то время пост госсекретаря Джоном Керри. При ней, по её словам, Госдеп никогда не исключал журналистов или какое-либо СМИ из пула сопровождающих.

I had plenty of disagreements with reporters while @StateDept as did @JohnKerry but we never kicked a reporter or media outlet off a trip. Obvi bad model for the world. But also bad for @StateDept Allows other countries to tell story through state media.