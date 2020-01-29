https://static.news.ru/photo/a403fc46-429b-11ea-8101-fa163e074e61_660.jpg Дженнифер Псаки Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший официальный представитель Государственного департамента США Дженнифер Псаки раскритиковала руководство органа за решение исключить репортёра NPR Мишель Келемен из пула журналистов, которые будут сопровождать госсекретаря Майкла Помпео в поездке в страны Европы и Центральной Азии.

Псаки отметила, что во времена работы в Госдепе у неё было «много разногласий» с репортёрами, а также с занимавшим в то время пост госсекретаря Джоном Керри. При ней, по её словам, Госдеп никогда не исключал журналистов или какое-либо СМИ из пула сопровождающих.

I had plenty of disagreements with reporters while @StateDept as did @JohnKerry but we never kicked a reporter or media outlet off a trip. Obvi bad model for the world. But also bad for @StateDept Allows other countries to tell story through state media. — Jen Psaki (@jrpsaki) January 28, 2020

Определённо плохая модель для мира, а также для Госдепа. Позволяет другим странам рассказывать историю через государственные СМИ, — написала Псаки в Twitter.

Ей ответил журналист Джей Соломон, написав, что его не взяли в самолёт после переговоров по Ирану в Лозанне в апреле 2015 года. Псаки напомнила, что в тот момент работала уже в Белом доме. Соломон добавил, что в то время Джон Керри всё ещё возглавлял Госдеп.

Пользователь Джон Дженсен в ответ на запись Псаки прислал ссылку на заметку ABC News, размещённую в октябре 2008 года. В ней рассказывается, что штаб Барака Обамы, который в тот момент боролся за президентский пост, не взял с собой репортёров Washington Times, New York Post and Dallas Morning News. Псаки тогда была путешествующим секретарём политика.

Ранее Ассоциация корреспондентов Госдепа заявила, что исключение Келемен из пула журналистов можно рассматривать лишь как «возмездие» за интервью её коллеги по радиостанции, разозлившее госсекретаря Майкла Помпео, писал NEWS.ru.