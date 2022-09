Доклад, который написан на основании опроса общественного мнения о том, как родители школьников относятся к тому, что проблемы полового становления их детей всё чаще и агрессивнее политизируются, был опубликован еще в 2018 году. В тот момент к нему отнеслись как к одному из бесчисленных соцопросов, которые в Америке проводятся по любому поводу. Но оказалось, что поднятая тогда проблема не только не разрешилась, а, напротив, набирает обороты по мере того, как приближаются перевыборы в Конгресс США.

Согласно этому опросу, здравомыслящая родительская общественность испытывает всё большую тревогу из-за того, что в американском обществе непрерывно и по нарастающей обсуждаются права детей на смену половой самоидентификации и прочие гендерные свободы.

У детей, которым в иной атмосфере просто не пришло бы в голову, что они какие-то «неправильные», нынешний информационный накат приводит к неврастеническому состоянию, вплоть до истерических припадков, когда они начинают искать в себе признаки нетрадиционной сексуальной ориентации. И если они их не находят (а в подавляющем большинстве случаев так и происходит), то подростки начинают их придумывать. В и без того нелегком переходном возрасте это приводит к депрессиям, попыткам суицида и искажению полового ролевого поведения, которое может сломать человеку жизнь навсегда.

Этот феномен даже получил в США название «гендерная дисфория» (антоним понятия «эйфория»). Исследователи выяснили, что дискомфорт из-за своей традиционной ориентации испытывают почти 83% девочек пубертатного возраста. Средний возраст, когда девочки начинают заявлять о желании сменить пол, составляет 15 лет, и в обследованной группе таких насчиталось 41%. Еще у 62,5% в этой группе была официально диагностирована неврастения. Из целевой аудитории опроса 91% респондентов принадлежали к белой расе.

При этом количество детей, которые объявляют себя трансгендерами (среди обследованной аудитории таковых набралось 36,8%), колоссально выше, чем реальных трансгендеров, чья принадлежность к этому меньшинству обусловлена генетически, а не вызвана социальным давлением. Например, в штате Юта среди 85 тысяч школьников таковыми являются только четверо.

Настоящие трансгендеры, показывает исследование, оказываются в труднопреодолимой социальной изоляции от лиц своего биологического пола, а также от собственных родителей: они стремятся проводить всё время со сверстниками, которые также ищут в себе признаки трансгендерности. Специалисты указывают, что в таких сообществах сплошь и рядом у детей (опять же, преимущественно у девочек) наблюдаются такие симптомы, как сходные с эпилептическими припадки, нервные тики, мышечная каталепсия, обморочные состояния — полный букет психосоматических расстройств.

Первоначально родители и учителя приписывали эти симптомы каким-то экологическим причинам (отравление питьевой воды, загрязнение воздуха и т. д.). Однако то, что поведенческие расстройства наблюдались почти исключительно у белых девочек, заставило общественность подозревать, что причины эпидемии неврастении лежат не в окружающей среде. Вернее, не в природной среде, а в социальной.

Эксперты указывают, что с «эпидемией трансгендерности» в США происходит сегодня ровно то, что подтверждает давно известный специалистам в области социальной психологии феномен: любая общественная тревога только нарастает по мере того, как в ее «искоренение» вовлекаются всё новые слои социума. Лучший способ быстро победить массовую фобию — это её игнорировать.

Но вместо того чтобы снижать уровень накала страстей из-за подобного массового помешательства подростков, многие американские политики ухватились за этот феномен, пытаясь набрать на нем очки в глазах обеспокоенной общественности. В нынешнем году в соцсетях впервые появился тег #TransKidsLivesMatter («Жизни детей-трансгендеров имеют значение»), демонстративно копирующий лозунг другого массового «прогрессистского» движения #BlackLivesMatter («Жизни черных имеют значение»).

Примечательно, что партийная принадлежность в данном случае не играет никакой заметной роли: тема «угнетаемых трансгендеров» оказалась объединяющей республиканцев и демократов в равной степени — хотя и с противоположных по знаку позиций. Как сообщает в четверг правое американское издание Breitbart, это вызвано опасениями, что горячую тему монетизируют оппоненты, перетащив на свою сторону электорат за два месяца до промежуточных выборов в конгресс.

Поэтому, полагают политологи, тема сексуальных меньшинств объективно приобрела признаки вирусной инфекции: её подхватывают даже те политики, которые на самом деле не видят в обычной ориентации ничего ненормального. Но их принуждает будоражить эту тему политическая целесообразность, на алтарь которой в предвыборные месяцы брошено всё, включая психическое здоровье молодежи.

Например, прокурор штата Техас, Кен Пакстон, в марте 2022 года постановил, что «принудительное склонение ребенка к изменению его натальной (присущей с рождения. — NEWS.ru) половой принадлежности является одним из вариантов насилия над детьми».

Democrat judge tries to halt legal and necessary investigations into those trying to abuse our kids through “trans” surgeries and prescription drugs. I’m appealing. I’ll win this fight to protect our Texas children.