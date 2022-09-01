Половая политика: в США трансгендеры стали средством попасть в конгресс Над американской молодежью уже не первый год ставят чудовищный психологический и медицинский эксперимент, какого не было никогда в истории

Фото: Ronen Tivony/Keystone Press Agency/Global Look Press

Проблемы, которые обычно тревожат преимущественно девочек-подростков, неожиданно вошли в топ тем, из-за которых в США ведутся идеологические баталии вплоть до федерального уровня. Право школьниц на операции по удалению клитора, смену пола и прочие, казалось бы, узкомедицинские вопросы теперь громогласно обсуждают кандидаты в конгресс, рассчитывая тем самым привлечь голоса избирателей в ходе предстоящих в ноябре промежуточных выборов в палату представителей — это голосование способно сильно изменить расстановку сил в законодательном собрании. Однако общественное мнение в США всё больше склонятся к тому, что за политиков, которые строят карьеру на пограничных гендерных темах, голосовать как раз не стоит.

Доклад, который написан на основании опроса общественного мнения о том, как родители школьников относятся к тому, что проблемы полового становления их детей всё чаще и агрессивнее политизируются, был опубликован еще в 2018 году. В тот момент к нему отнеслись как к одному из бесчисленных соцопросов, которые в Америке проводятся по любому поводу. Но оказалось, что поднятая тогда проблема не только не разрешилась, а, напротив, набирает обороты по мере того, как приближаются перевыборы в Конгресс США.

Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Согласно этому опросу, здравомыслящая родительская общественность испытывает всё большую тревогу из-за того, что в американском обществе непрерывно и по нарастающей обсуждаются права детей на смену половой самоидентификации и прочие гендерные свободы.

У детей, которым в иной атмосфере просто не пришло бы в голову, что они какие-то «неправильные», нынешний информационный накат приводит к неврастеническому состоянию, вплоть до истерических припадков, когда они начинают искать в себе признаки нетрадиционной сексуальной ориентации. И если они их не находят (а в подавляющем большинстве случаев так и происходит), то подростки начинают их придумывать. В и без того нелегком переходном возрасте это приводит к депрессиям, попыткам суицида и искажению полового ролевого поведения, которое может сломать человеку жизнь навсегда.

Родители всё чаще сообщают, что их дети подвергаются психологическому давлению со стороны сверстников, очно и онлайн, которые заявляют о своей принадлежности к сексуальным меньшинствам и высмеивают тех детей, которые придерживаются половой принадлежности, данной от рождения. Такая атмосфера вынуждает обычных детей, в первую очередь девочек, дабы избежать остракизма в своей возрастной группе, тоже заявлять о своей трансгендерности и в экстремальных случаях даже пытаться наносить увечья своим половым органам, чтобы подтвердить серьезность своих утверждений. Ученые видят прямую связь между ростом числа таких попыток и нарастающей частотой обсуждения гендерных вопросов в СМИ и соцсетях, — говорится в докладе.

Этот феномен даже получил в США название «гендерная дисфория» (антоним понятия «эйфория»). Исследователи выяснили, что дискомфорт из-за своей традиционной ориентации испытывают почти 83% девочек пубертатного возраста. Средний возраст, когда девочки начинают заявлять о желании сменить пол, составляет 15 лет, и в обследованной группе таких насчиталось 41%. Еще у 62,5% в этой группе была официально диагностирована неврастения. Из целевой аудитории опроса 91% респондентов принадлежали к белой расе.

При этом количество детей, которые объявляют себя трансгендерами (среди обследованной аудитории таковых набралось 36,8%), колоссально выше, чем реальных трансгендеров, чья принадлежность к этому меньшинству обусловлена генетически, а не вызвана социальным давлением. Например, в штате Юта среди 85 тысяч школьников таковыми являются только четверо.

Настоящие трансгендеры, показывает исследование, оказываются в труднопреодолимой социальной изоляции от лиц своего биологического пола, а также от собственных родителей: они стремятся проводить всё время со сверстниками, которые также ищут в себе признаки трансгендерности. Специалисты указывают, что в таких сообществах сплошь и рядом у детей (опять же, преимущественно у девочек) наблюдаются такие симптомы, как сходные с эпилептическими припадки, нервные тики, мышечная каталепсия, обморочные состояния — полный букет психосоматических расстройств.

Первоначально родители и учителя приписывали эти симптомы каким-то экологическим причинам (отравление питьевой воды, загрязнение воздуха и т. д.). Однако то, что поведенческие расстройства наблюдались почти исключительно у белых девочек, заставило общественность подозревать, что причины эпидемии неврастении лежат не в окружающей среде. Вернее, не в природной среде, а в социальной.

Фото: Shutterstock

Эксперты указывают, что с «эпидемией трансгендерности» в США происходит сегодня ровно то, что подтверждает давно известный специалистам в области социальной психологии феномен: любая общественная тревога только нарастает по мере того, как в ее «искоренение» вовлекаются всё новые слои социума. Лучший способ быстро победить массовую фобию — это её игнорировать.

Но вместо того чтобы снижать уровень накала страстей из-за подобного массового помешательства подростков, многие американские политики ухватились за этот феномен, пытаясь набрать на нем очки в глазах обеспокоенной общественности. В нынешнем году в соцсетях впервые появился тег #TransKidsLivesMatter («Жизни детей-трансгендеров имеют значение»), демонстративно копирующий лозунг другого массового «прогрессистского» движения #BlackLivesMatter («Жизни черных имеют значение»).

Примечательно, что партийная принадлежность в данном случае не играет никакой заметной роли: тема «угнетаемых трансгендеров» оказалась объединяющей республиканцев и демократов в равной степени — хотя и с противоположных по знаку позиций. Как сообщает в четверг правое американское издание Breitbart, это вызвано опасениями, что горячую тему монетизируют оппоненты, перетащив на свою сторону электорат за два месяца до промежуточных выборов в конгресс.

Поэтому, полагают политологи, тема сексуальных меньшинств объективно приобрела признаки вирусной инфекции: её подхватывают даже те политики, которые на самом деле не видят в обычной ориентации ничего ненормального. Но их принуждает будоражить эту тему политическая целесообразность, на алтарь которой в предвыборные месяцы брошено всё, включая психическое здоровье молодежи.

Например, прокурор штата Техас, Кен Пакстон, в марте 2022 года постановил, что «принудительное склонение ребенка к изменению его натальной (присущей с рождения. — NEWS.ru) половой принадлежности является одним из вариантов насилия над детьми».

Democrat judge tries to halt legal and necessary investigations into those trying to abuse our kids through âtransâ surgeries and prescription drugs. Iâm appealing. Iâll win this fight to protect our Texas children. — Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) March 12, 2022

В результате техасские клиники, где трансгендеры получали гормональные процедуры, чтобы внешне выглядеть как представители другого пола, были вынуждены прекратить работу. Своим решением прокурор, республиканец, оспорил ранее принятое постановление судьи (демократа), который не нашел в такой практике ничего криминального. Леволиберальные правозащитники, разумеется, моментально обвинили Пакстона в том, что тот нарушил право граждан на половую самоидентификацию.

Однако консервативная (или в данном случае здравомыслящая) часть американского общества решению Пакстона аплодирует.

Над американской молодежью уже не первый год ставят чудовищный психологический и медицинский эксперимент, какого не было никогда в истории. Настораживает, что феномен трансгендерности почти полностью наблюдается только среди девочек из белых семей с доходом выше среднего и чьи родители, в первую очередь матери, разделяют феминистические или либеральные взгляды, — обращает внимание на эту странную корреляцию социолог Энн Култер.

Американские и британские социологи утверждают, что за минувшее десятилетие число детей, которым кажется стыдным оставаться в том поле, в котором они родились, выросло в США тысячекратно (по данным Tavistock Institute, среди мальчиков — на 1500%, среди девочек — вообще на 5500%). По совокупности фактов ученые приходят к выводу, что эпидемия гендерной дисфории напрямую вызвана не прекращающимся много лет промыванием мозгов, которым на Западе ожесточенно занимаются прогрессисты всех мастей, пытающиеся «отменить» не только историческое прошлое, но теперь уже и саму человеческую природу, сказал NEWS.ru детский психотерапевт Лев Пережогин.

Фото: Shutterstock

Этот действительно массовый психоз родился не в подростковой среде, а привнесен туда теми взрослыми, которые в своем раже отменить всё и вся пытаются перевести политическую борьбу на биологический уровень. Эти политики всерьез утверждают, что пол не является генетически обусловленным сочетанием хромосом Х и Y, а человек может его выбирать и «переодевать», как костюм. Самое страшное, что все эти эксперименты не ограничиваются психологическим воздействием; тогда можно было бы подождать несколько лет, пока у подростков мозги встанут на место и они вернутся к своим природным половым ролям. Трагизм в том, что на волне этой эпидемии делают бизнес многочисленные клиники, которые проводят детям гормональную терапию, уродуя их организмы часто необратимо. Я очень опасаюсь, что вслед за эпидемией трансгендерности Америку ожидает эпидемия самоубийств, когда нынешние подростки поймут, что их использовали как расходный материал для политических игр и коммерческих интересов, но вернуться к нормальной жизни они уже не смогут по физиологическим причинам. Лев Пережогин доктор медицинских наук, врач-психотерапевт, руководитель отделения Национального центра психиатрии и наркологии им. Сербского

Пока же усилиями левых нигилистов само слово «трансгендер» распространяется в США со скоростью и напором ударной волны. Если в поисковых запросах до 2021 года оно встречалось в единичных случаях, то за последние 18 месяцев в одной только газете New York Times появилось 2874 раза.