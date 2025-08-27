День знаний — 2025
Политолог ответил, может ли Трамп начать экономическую войну с Россией

Политолог Дудаков: Трампу невыгодно начинать экономическую войну с Россией

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президенту США Дональду Трампу невыгодно начинать экономическую войну с Россией, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, глава Белого дома сообщил о планах ввести санкции против Москвы в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине ради усиления своих позиций.

Как мы видим, на текущий момент администрация Трампа настроена на то, чтобы вести переговоры с Россией, поэтому устраивать какую-либо экономическую войну они не будут, иначе шансов продолжать успешный переговорный процесс у них не будет. Так что на текущий момент эти заявления Трампа — просто попытка усилить свою позицию, показать возможность ввести дополнительные санкции в отношении России. Хотя он сам признает, что эффект получается крайне смазанным, — сказал Дудаков.

Ранее Трамп заявил, что США готовы начать «экономическую войну» против России в случае отсутствия прогресса в решении конфликта на Украине. По словам главы Белого дома, Вашингтон нацелен на скорейшее прекращение боевых действий и рассматривает экономические меры как инструмент давления для достижения мира.

