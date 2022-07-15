Политолог объяснил, зачем США ослабили антироссийские санкции Политолог Дудаков: США ослабили антироссийские санкции ради усиления своей экономики

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Соединенные Штаты ослабили санкции в отношении России, чтобы минимизировать негативный эффект от антироссийских ограничений, считает политолог Малек Дудаков. Он убежден, что западные страны готовы пойти на некоторые послабления ради усиления собственной экономики, передает Lenta.ru.

Это прагматичное решение, которое показывает, что санкции бьют болезненно по экономикам западных стран, поэтому их можно корректировать и подстраивать, чтобы не вызвать серьезного экономического коллапса в ближайшей перспективе, — пояснил Дудаков.

Он призвал не расценивать такое решение как жест доброй воли. Политолог убежден, что идти на более серьезные уступки западные страны пока не готовы. Однако, отметил Дудаков, в некоторых случаях лидеры зарубежных государств вынуждены идти на поводу у своих избирателей и пересматривать свои решения.

В частных случаях, где это касается жизнеспособности собственных экономик, они готовы отступать от собственных санкций и отменять их просто из-за того, что им надо реагировать на недовольство избирателя, — резюмировал политолог.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия собирается 15 июля предложить внести новые изменения в санкции в отношении России, чтобы избежать риска препятствия экспорту продовольствия. Тем не менее 15 июля может быть принят новый пакет санкций, который коснется российского золота, химпромышленности и машиностроения.