Политолог объяснил обстановку секретности вокруг поездки Бадйена на Украину Политолог Асафов: Байден пытался избежать неодобрения в США из-за поездки в Киев

Фото: president.gov.ua

Встреча Президента США Джо Байдена и Президента Украины Владимира Зеленского и в Киеве

Президент США Джо Байден отправился в Киев в обстановке секретности, чтобы избежать неодобрения со стороны других американских политиков, заявил в беседе с Lenta.ru политолог Александр Асафов. Он хотел избежать напряженных внутренних дискуссий со стороны соратников, предположил эксперт. По его мнению, Байден мог проинформировать о своих планах лишь ограниченный круг людей.

Держа планы о поездке в Киев в тайне, Байден хотел избежать напряженных внутренних дискуссий, связанных с большим количеством вопросов о том, что президент нечасто проводит время на работе. Он мог столкнуться с неодобрением, — заявил Асафов.

Политолог добавил, что основной целью визита Байдена в Киев было усиление месседжа о поддержке Украины со стороны Вашингтона.

Никаких других целей кроме усиления месседжа от Мюнхенской конференции, остальных событий, которые пытаются подвести к годовщине, нет, — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден принялокончательное решение посетить Киев во время совещания в Овальном кабинете 17 февраля. По данным американских СМИ, о намерении Байдена посетить украинскую столицу не знали многие даже в Пентагоне и Белом доме.