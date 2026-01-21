Политолог объяснил нежелание Трампа применять военную силу в Гренландии

Президент США Дональд Трамп мог бы разжечь новые конфликты, попытавшись захватить Гренландию с помощью военной силы, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, напряженная геополитическая обстановка вынуждает главу Белого дома искать правовые решения.

Что касается Трампа и его интереса к Гренландии, мне кажется, у него нет желания окончательно противодействовать всем в рамках НАТО и провоцировать какие-либо конфликты. Если начнется военный сигнал к действию, это будет означать, что международное право перестало работать. В таком случае подтянется Китай в отношении своего острова, за который они сражаются долгие годы, — Тайваня. Индия с Пакистаном вновь начнут выяснять отношения. Палестина с Израилем и другие страны, имеющие территориальные споры, также окажутся вовлеченными в этот процесс. Все это может запуститься как маховик, — пояснил Самонкин.

Он подчеркнул, что Гренландия является уникальной экономической зоной, входящей в состав Дании. По словам Самонкина, это не только источник ресурсов, но и зона британских внешнеэкономических и политических интересов. В связи с этим, отметил политолог, Трампу крайне неразумно ссориться с англичанами и тем более ухудшать отношения в условиях отсутствия единства, особенно на фоне ситуации в Украине.

Трампу необходимо как-то узаконить получение Гренландии, возможно, путем экономической сделки или покупки. Ему нужен де-юре прецедент, чтобы не запятнать концепцию мира. Он предлагает создание всеобщего механизма Совета мира, пытаясь реабилитироваться в глазах международной общественности после событий в Венесуэле и его действий в отношении [Николаса] Мадуро (президент Венесуэлы. — NEWS.ru), — заключил Самонкин.

Ранее сообщалось, что Пентагон пока не рассматривает возможность военной операции в Гренландии. Об этом стало известно в свете частых заявлений Трампа о возможности присоединения острова.