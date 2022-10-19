Экономист: Байден использует «бензинное голосование» на выборах в конгресс Экономист Васильев: Байден пытается снизить цены на топливо перед выборами в конгресс

Фото: Jordan Tovin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден задействовал резервы в попытках снизить цены на топливо перед выборами в конгресс, считает главный научный сотрудник Института США и Канады доктор экономических наук Владимир Васильев. По его мнению, Белый дом выбрал такую тактику с учетом «бензинного голосования» американцев, когда цены на бензин играют ключевую роль для американских избирателей, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

В стране началось предварительное голосование, но в большинстве своем американцами используется личный транспорт для того, чтобы добраться до избирательного участка, поэтому здесь существует прямая корреляция с ценами на топливо. Ситуацию 2022 года можно даже назвать «бензинным голосованием», когда американец после заправки бака начинает понимать, как необходимо голосовать, — пояснил Васильев.

По его словам, логика здесь абсолютно простая: «Если цены пойдут вниз, надо голосовать за демократов, если вверх — за республиканцев». Васильев добавил, что на первый взгляд со стороны такая логика кажется абсурдом, однако в Соединенных Штатах ситуация сейчас обстоит именно так, поскольку в этой стране почти у каждого есть личный автомобиль.

Эксперт уточнил, что существенного результата это решение Байдена не принесет, но команда главы американского государства пытается минимизировать сиюминутные риски и продемонстрировать, что Белый дом что-то делает в борьбе с ценами на нефть для того, чтобы облегчить жизнь простым американцам.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на результаты опроса сообщал, что две трети жителей США не готовы отдать свой голос за кандидатуру нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена на президентских выборах в 2024 году. Только 33% респондентов ответили утвердительно о готовности отдать свой голос за Байдена. 54% американцев собираются голосовать за любого другого кандидата.