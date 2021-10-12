NI: политика Байдена против Китая способна усилить Россию

Антикитайская политика администрации президента США Джо Байдена способна привести к усилению России в Европе. Об этом пишет обозреватель американского издания National Interest Николай Гвоздев.

По мнению автора, администрация Байдена сосредоточена на развитии и укреплении коалиции европейских и азиатских партнёров, дабы сбалансировать военную мощь, представлемую Китаем. В сложившейся ситуации Штаты не исключают для себя и сотрудничества с РФ.

В этом контексте теперь рассматриваются даже отношения с Россией, — подчёркивает Гвоздев.

Обозреватель полагает, что Байден отказался от принятия санкций против российского газопровода «Северный поток — 2», которые могли бы повредить бизнесу ФРГ, чтобы Берлин признал Китай проблемой уровня НАТО. Также Вашингтон обращает меньше внимания на контакты европейских, индийских, японских и корейских партнёров с Россией, дабы лишить последнюю стимула для сближения с Пекином.

Тем не менее, для ряда союзников НАТО на восточном уровне шаги Вашингтона по удержанию Москвы от сближения с Пекином создают дополнительные проблемы. Они заключаются в усилении потенциала РФ и превращении Москвы в «боле способного соперника в её непосредственном соседстве».

Гвоздев убеждён, что в будущем НАТО не распадётся, несмотря на расхождение интересов участников альянса. Тем не менее, в блоке произойдёт ряд изменений: в частности, ряд участников будут создавать локальные союзы для защиты личных интересов, как это произошло, например, при создании AUKUS.

Ранее доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш заявил, что время господства Европы на политической арене сочтено и будущее — за странами Азии. Об этом говорит тот факт, что США меняют свой политический курс и сконцентрировались на Азиатско-Тихоокеанском регионе, признавая, что Китай сейчас оказался сильнее европейских стран.