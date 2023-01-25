Американский политик назвал самое отвратительное и продажное правительство Американский политик Янг назвал правительство США самым продажным и отвратительным

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Капитолий конгресса США

Во главе Соединенных Штатов Америки стоит самое продажное правительство, заявил американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. На своей странице в социальной сети он подчеркнул, что местные «отвратительные» власти можно купить за деньги. До этого Янг неоднократно критиковал официальный Вашингтон. В частности, его претензии были связаны с тем, что американцы ведут «прокси-войну против России».

В США самое отвратительное правительство, которое можно купить за деньги, — сказал кандидат на пост губернатора Кентукки.

К американским властям Янг уже высказывал разнообразные претензии. Он критиковал Белый дом за поддержку Киева и поставки оружия. Кроме того, политик призывал объявить импичмент президенту страны Джо Байдену за «военные преступления на Украине, в Йемене, Сирии, Ираке и не только».

Янг считает, что все руководители США после 1945 года являлись или являются военными преступниками.

До этого американский журналист Майкл Трейси заявил, что гражданам США промыли мозги в отношении украинского конфликта. О том, что можно разрешить ситуацию дипломатическим путем, они даже не думают, написал он в Twitter.

Ранее обозреватель The American Conservative Келли Бокар Влахос заявил, что антироссийские настроения в США разжигались американским истеблишментом с 2016 года через «истерию» с вмешательством в президентские выборы.