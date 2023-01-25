В США рассказали, как готовили американцев к войне с Россией TAC: антироссийские настроения в США могут привести к войне с ядерной державой

Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Антироссийские настроения в США разжигались американским истеблишментом с 2016 года через «истерию» с вмешательством в президентские выборы. Такое заявление сделал обозреватель The American Conservative Келли Бокар Влахос. По его мнению, разжигание агрессивной позиции в отношении РФ было направлено на реализацию внутриполитических целей.

Можно утверждать, что история о российском «пагубном влиянии» помогла заручиться согласием американской общественности на начало новой холодной войны с Россией, закрепив в сознании людей идею о том, что русские не только помогли избрать Дональда Трампа, но и активно пытались «разрушить демократию в США» и продолжают это делать, — сообщил журналист.

В свою очередь, руководитель исследований в Институте мира и дипломатии Арта Моэни, чье мнение приводится в статье, отметила, что демонизация России, которая началась еще до спецоперации на Украине, позволила создать новую «раздутую угрозу», которую предполагается использовать для рационализации мер безопасности внутри страны и нового толчка к сдерживанию Москвы на международном уровне.

В заключении статьи Влахос предположил, что раздутый через соцсети антироссийский нарратив в результате может завершиться настоящей войной с ядерной державой.

Ранее сообщалось, что стрелки на символических Часах Судного дня, которые отсчитывают условное время до возможного конца света, сдвинулись на десять секунд вперед. Теперь часы показывают 90 секунд до наступления «ядерной полуночи» — «точке ядерного апокалипсиса». Причиной сдвига стрелок стала эскалация конфликта на Украине.

При этом экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин не станет применять ядерное оружие на Украине. Он считает, что в противном случае Москва окажется в полной экономической изоляции и потеряет партнеров из Азии, Африки и на Ближнем Востоке.