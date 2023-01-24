Джонсон не верит в то, что Путин применит ядерное оружие на Украине

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global look Press

Борис Джонсон

Президент России Владимир Путин не станет применять ядерное оружие в конфликте на Украине, заявил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. В статье для Daily Mail британский политик обосновал свое утверждение тем, что в случае ядерного удара РФ окажется в полной экономической изоляции и потеряет партнеров из Азии, Африки и на Ближнем Востоке.

Будет ли он доводить конфликт до применения ядерного оружия? Не верю ни на секунду. Если бы Путин сошел с ума и решился на такое, он бы моментально лишился поддержки в Африке, Азии и на Ближнем востоке, — написал Джонсон.

Премьер подчеркнул, что самой большой проблемой для Кремля станет потеря поддержки Китая.

Джонсон уверен в том, что Путин вынуждает западных политиков говорить о ядерном конфликте, так как глава РФ описывает украинский кризис в качестве противостояния России и НАТО. Однако в действительности в Москве трезво оценивают последствия возможного ядерного удара, считает Джонсон.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. По его словам, проигрыш имеющей ядерное оружие страны в «обычной войне» способен привести к ядерному столкновению, пусть Запад и считает, что поражение России в конфликте с Украиной приведет к миру.