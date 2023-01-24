Человечество стало ближе к «ядерной полуночи» на десять секунд

Фото: Bulletin of the Atomic Scientists

Стрелки на символических Часах Судного дня, которые отсчитывают условное время до возможного конца света, сдвинулись на десять секунд вперед, сообщили в Бюллетене ядерных исследований. Теперь часы показывают 90 секунд до наступления «ядерной полуночи» — «точке ядерного апокалипсиса». Причиной сдвига стрелок стала эскалация конфликта на Украине.

В этом году Совет по науке и безопасности Бюллетеня ученых-атомщиков переводит стрелки Часов Судного дня вперед, во многом (хотя и не исключительно) из-за возрастающей опасности войны в Украине. Часы сейчас показывают 90 секунд до полуночи — это самый близкий момент к глобальной катастрофе, который когда-либо был, — сказано в сообщении.

При переводе стрелок часов ученые учитывают политические, технологические, эпидемиологические и климатические угрозы.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин не станет применять ядерное оружие на Украине. Он считает, что в противном случае Москва окажется в полной экономической изоляции и потеряет партнеров из Азии, Африки и на Ближнем Востоке.