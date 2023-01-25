Журналист заявил о промывке мозгов американцам ради помощи Украине Журналист Трейси: американцам промыли мозги для эскалации конфликта на Украине

Фото: Staff Sgt. Kris Bonet/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Основной боевой танк США M1 Abrams

Американский журналист Майкл Трейси заявил, что гражданам США промыли мозги в отношении украинского конфликта. О том, что можно разрешить ситуацию дипломатическим путем, они даже не думают, написал он в Twitter.

Американцам промыли мозги, заставив без всякой критики признать, что военная эскалация США является единственным мыслимым вариантом в конфликте на Украине. Простое понятие дипломатии, несмотря на то, что его пропагандируют Индия, Китай, Бразилия, Мексика, Южная Африка и т. д., им даже не приходит в голову, — говорится в его сообщении.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор ранее заявил, что США понимают близость поражения Украины, поэтому и призывают европейских союзников передать Киеву больше военной техники. Для Вашингтона это возможность затянуть боевые действия.

Ранее обозреватель The American Conservative Келли Бокар Влахос заявил, что антироссийские настроения в США разжигались американским истеблишментом с 2016 года через «истерию» с вмешательством в президентские выборы. В свою очередь, руководитель исследований в Институте мира и дипломатии Арта Моэни, чье мнение также приводится в статье, отметила, что демонизация России началась еще до спецоперации на Украине и позволила создать новую «раздутую угрозу».