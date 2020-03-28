https://static.news.ru/photo/6bd998f2-70f0-11ea-8c09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine via www.imago-/Global Look Press

Ипотека в США столкнётся с серьёзными трудностями, если Федеральная резервная система (ФРС) не окажет помощь с экстренными займами. В таком случае пострадавшие из-за пандемии коронавируса должники не смогут вовремя выплачивать жилищные кредиты.

Американский конгресс решил не включать в перечень мер поддержки помощь ипотечной отрасли несмотря на то, что власти поручили таким компаниям отсрочить платежи. В то время как обычных граждан временно освободили от уплаты по ипотеке, представители отрасли по-прежнему должны перечислять деньги страховщикам и инвесторам.

Сейчас из-за пандемии неплательщиками являются от 25% до 50% американских заёмщиков. По словам одного из представителей отрасли, если 25% клиентов не внесут платежи, то компаниям потребуется примерно $40 млрд, чтобы покрыть всю сумму, передаёт Politico.

Как писал NEWS.ru, ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев предположил, что российские банки вряд ли прислушаются к рекомендациям ЦБ по снижению ставок, учитывая, что уже сейчас ряд кредитных учреждений начали повышать ставки по ипотеке.