https://static.news.ru/photo/9f2747b4-704a-11ea-bebd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские банки вряд ли прислушаются к рекомендациям ЦБ по снижению ставок, учитывая, что уже сейчас ряд кредитных учреждений начали повышать ставки по ипотеке.

Об этом NEWS.ru рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По его словам, вопрос ликвидности волнует банки в первую очередь, и они вряд ли будут рисковать своей устойчивостью. Распространение коронавируса может привести к тому, что юридические и физические лица направят множество просьб о пересмотре условий по кредитам и предоставлении каникул. Ситуация может усугубиться увольнениями в целом ряде отраслей.

Найти новую работу в условиях карантина и экономического спада людям будет крайне сложно. И вероятно, что идти навстречу каждому банки не смогут, так как это приведёт к тому, что финансовые организации перестанут получать ежемесячную прибыль. Что также заставит банки пересматривать свою кадровую политику и сокращать работников, — отметил Деев.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Центробанк рекомендовал кредитным организациям реструктурировать валютные займы пострадавшим из-за коронавируса россиянам. Регулятор предложил пересчитывать валютные кредиты в рубли, чтобы снизить кредитные риски.