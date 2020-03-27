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Банк России рекомендовал кредитным организациям реструктурировать валютные займы пострадавшим из-за коронавируса россиянам. Об этом сказано в сообщении регулятора.

Там отмечается, что валютные кредиты могут быть по заявлению клиента пересчитаны в рубли, что будет способствовать снижению кредитных рисков.

В связи с этим Центробанк уведомил кредитные организации о необходимости в период по 30 сентября 2020 года в случае обращения заёмщика с просьбой о реструктуризации его долга оперативно рассматривать такие заявления.

Помимо этого, Бюро кредитных историй (БКИ) предписано при подсчёте кредитного рейтинга людей не учитывать реструктуризацию их долгов. Регулятор готовит соответствующие предложения по внесению изменений в закон «О кредитных историях». До принятия документа новые нормы БКИ рекомендовано применять «в рабочем порядке».

Как следует из информации Центробанка, речь идёт также о периоде по 30 сентября 2020 года.

Ранее представители малого и среднего бизнеса обратилось к руководителю Сбербанка Герману Грефу. Как писал NEWS.ru, предприниматели пожаловались на отсутствие отсрочки по кредитам, выплаты по которым уже наступили.