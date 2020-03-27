https://static.news.ru/photo/cc152f3c-7024-11ea-bb1b-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московское городское отделение организации малого и среднего бизнеса «Опора России» обратилось к руководителю Сбербанка Герману Грефу. Предприниматели жалуются на отсутствие отсрочки по кредитам, выплаты по которым уже наступили. Документ подписал вице-президент бизнес-объединения Александр Жарков.

По мнению бизнеса, на частном уровне банки ввели кредитные каникулы для предприятий. Владельцы торговых помещений также пошли навстречу компаниям, пишет ТАСС.

При этом предприниматели, являющиеся клиентами ПАО «Сбербанк», отмечают, что не находят подобного отклика со стороны банка. В частности, обращения содержат сведения, что меры по отсрочке платежей не распространяются на периоды времени ранее апреля 2020 года, — говорится в тексте обращения.

Российские банки могут лишиться 5–7,5% годовой прибыли из-за отсрочки по кредитным платежам, считают специалисты международного рейтингового агентства Moody's. По их мнению, во время длительного экономического спада минимум 10% заёмщиков получат льготный период, а финансовые структуры потеряют свыше 100 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отсрочки для малого и среднего бизнеса по всем отчислениям на ближайшие полгода (кроме налога на добавленную стоимость (НДС)), а также снижение страховых взносов с 30% до 15% для доходов, превышающих минимальный размер оплаты труда (МРОТ), могут обойтись бюджету РФ в 300–400 млрд рублей.

К 27 марта 2020 года в мире коронавирусной инфекцией нового типа заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч. Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека.