https://static.news.ru/photo/89c20238-700e-11ea-8b2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские банки могут лишиться 5–7,5% годовой прибыли из-за отсрочки по кредитным платежам, считают специалисты международного рейтингового агентства Moody's. По их мнению, во время длительного экономического спада минимум 10% заёмщиков получат льготный период, а финансовые структуры потеряют свыше 100 млрд рублей.

Аналитики отметили, что из-за пандемии коронавируса нового типа (COVID-19) и масштабных карантинных мер 20% всех компаний малого и среднего бизнеса (МСП) получат право на кредитные каникулы, а банки недополучат ещё 50 млрд рублей процентных доходов, передаёт Moody's.

Объём розничных кредитов в РФ в 2019 году составил 18 трлн рублей, или около 30% от всего кредитного портфеля. Средняя ставка в январе 2020-го составляла 11,96%.

25 марта 2020 года в телеобращении к нации Путин объявил налоговые каникулы для бизнеса и предложил банкам предоставлять россиянам отсрочки по кредитам. Дни между субботой 28 марта и понедельником 6 апреля станут внеплановыми каникулами, которые президент призвал провести дома.

К 27 марта 2020 года в мире коронавирусной инфекцией нового типа заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч. Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отсрочки для малого и среднего бизнеса по всем отчислениям на ближайшие полгода (кроме налога на добавленную стоимость (НДС)), а также снижение страховых взносов с 30% до 15% для доходов, превышающих минимальный размер оплаты труда (МРОТ), могут обойтись бюджету РФ в 300–400 млрд рублей.