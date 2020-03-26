https://static.news.ru/photo/38677ec0-6f6b-11ea-871e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отсрочки для малого и среднего бизнеса по всем отчислениям на ближайшие полгода (кроме налога на добавленную стоимость (НДС)), а также снижение страховых взносов с 30% до 15% для доходов, превышающих минимальный размер оплаты труда (МРОТ), могут обойтись бюджету РФ в 300–400 млрд рублей.

Президент [России Владимир Путин] также предложил ввести шестимесячный мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний — пока неясно, как эта мера будет оформлена юридически, но мы считаем, что она будет наиболее ощутима для банковского сектора, — считают эксперты, опрошенные порталом SM-News.

Накануне кабмин РФ внёс в Государственную думу проект закона о повышении пособий по временной нетрудоспособности до минимального размера оплаты труда (МРОТ), равного 12,1 тысячи рублей.

С подобной инициативой выступил президент Путин в экстренном обращении к нации 25 марта. Уравнивание больничных и МРОТ глава государства назвал необходимым в условиях распространения коронавируса нового типа (COVID-19). Президент сделал общероссийскими выходными все будние дни до 5 апреля и призвал не посещать людные места.

К 26 марта COVID-19 заразились по всему миру свыше 472 тысяч человек, 21,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели. В России — 840 случаев инфекции. За последние сутки выявили 182 случая. Выписаны 38 пациентов. Скончались два человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов прокомментировал заявление президента Владимира Путина о введении налога на доход по вкладам, превышающим миллион рублей. По его словам, эта сумма должна быть скорректирована до 1,4 млн рублей.