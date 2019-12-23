https://static.news.ru/photo/39807568-2629-11ea-ade8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thorsten Nieder/CHROMORANGE/Global Look Press

В американском городе Бойсе в штате Айдахо полиция распространяет праздничное настроение, выдавая нарушителям шоколад вместо того, чтобы выписывать штрафы.

Автолюбители, которых поймали на мелких нарушениях, получают две плитки лакомства — одну нужно оставить себе, а другую отдать тому, кому нужно поднять настроение, сообщает CNN.

Some drivers in Boise, Idaho, have gotten a jolly surprise after seeing flashing blue lights in their rear-view mirrors: police are giving out candy instead of tickets for some minor offenses, along with a safety warning https://t.co/G5MQUMyzJy — CNN (@CNN) December 24, 2019

Это позитивное взаимодействие, которое получается между нами, даёт возможность помочь им научиться осознавать своё вождение и быть безопасными водителями, — пояснил полицейский Кайл Уиллс.

По его словам, некоторым автовладельцам едва удаётся справиться с эмоциями, когда они узнают, что не будут оштрафованы. К концу года в преддверии новогодних праздников у многих туго с финансами, и получить вместо штрафа сладкий подарок кажется им «потрясающим».

Ранее NEWS.ru писал, что в Англии 42-летний почтальон умер от усталости, доставляя письма и подарки к Рождеству. За неделю нагрузка возросла в два с половиной раза, и у мужчины случился сердечный приступ.