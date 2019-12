Автолюбители, которых поймали на мелких нарушениях, получают две плитки лакомства — одну нужно оставить себе, а другую отдать тому, кому нужно поднять настроение, сообщает CNN.

Some drivers in Boise, Idaho, have gotten a jolly surprise after seeing flashing blue lights in their rear-view mirrors: police are giving out candy instead of tickets for some minor offenses, along with a safety warning https://t.co/G5MQUMyzJy