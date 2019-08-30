https://static.news.ru/photo/489be3c4-ccc0-11e9-9e91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Blm/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полицейские американского штата Невада считают подозрительной смерть 33-летнего гражданина Новой Зеландии Шейна Биллингхэма. Мужчина скончался на фестивале Burning Man.

Тело покойного нашли в его автомобиле 29 августа 2019 года. Экстренная помощь до прибытия врачей и реанимационные мероприятия в лечебном учреждении не помогли вернуть мужчину к жизни. Медики констатировали смерть, передаёт портал BBC News .

В организме Биллингхэма «обнаружили уровень концентрации монооксида углерода, смертельный для человека». Кроме того, в крови мужчины зафиксировали следы рецептурных препаратов, что, по словам медиков, ухудшило его состояние.

Burning Man стартовал 25 августа в пустыне Блэк-Рок, штат Невада. Это ежегодный творческий фестиваль. На его «полях» посетители устанавливают произведения современного искусства и демонстрируют футуристичные костюмы.

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