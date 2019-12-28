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Американец, скрывавшийся от правосудия после совершения ряда преступлений, выдал своё местоположение во время прямой трансляции в социальной сети Instagram. 20-летнему жителю штата Флорида Кевину Гейнсу вменяют стрельбу, угон машины и ряд других нарушений.

26 декабря местные силовики заметили автомобиль фигуранта около одного из домов. Проникнув на участок, полицейские зашли на страницу подозреваемого в Instagram и присоединились к прямому эфиру, пишет The Sun.

Один из патрульных посветил в окно фонариком. Луч от него появился и на экране телефона. После этого эфир внезапно закончился. Тогда силовики приняли решение как можно быстрее задержать Гейнса прямо в здании. Его арестовали и лишили права выйти под залог. По делу идёт расследование.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал нападение на представителей еврейской общины у синагоги в районе Монси актом внутреннего терроризма.