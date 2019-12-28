Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо назвал нападение на представителей еврейской общины у синагоги в районе Монси актом внутреннего терроризма.
Это пример массовой жестокости, спровоцированной ненавистью. Я считаю, что это акт внутреннего терроризма — нужно называть вещи своими именами, — сказал губернатор на своём выступлении, которое транслировал Fox News.
Реувен Ривлин, президент Израиля, осудил нападение с ножом возле синагоги в американском городе Монси (штат Нью-Йорк). В результате атаки вечером 28 декабря пострадали пять человек.
Подозреваемый скрылся с места преступления. Однако его этим же вечером задержала полиция. По данным организации Orthodox Jewish Public Affairs Council (OJPAC), нападение он
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