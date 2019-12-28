https://static.news.ru/photo/04328550-2a5b-11ea-badf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Allyse Pulliam/AP/TASS

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо назвал нападение на представителей еврейской общины у синагоги в районе Монси актом внутреннего терроризма.

Это пример массовой жестокости, спровоцированной ненавистью. Я считаю, что это акт внутреннего терроризма — нужно называть вещи своими именами, — сказал губернатор на своём выступлении, которое транслировал Fox News.

Реувен Ривлин, президент Израиля, осудил нападение с ножом возле синагоги в американском городе Монси (штат Нью-Йорк). В результате атаки вечером 28 декабря пострадали пять человек.