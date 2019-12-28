https://static.news.ru/photo/142eda2a-29fd-11ea-88a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: BlaiseGomez12/twitter.com

Несколько человек пострадали от неизвестного с ножом неподалёку от синагоги в городе Монси, штат Нью-Йорк, США. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал Fox.

Число пострадавших пока неизвестно. По словам очевидцев инцидента, жертвами мужчины стали три человека. Однако на странице организации Orthodox Jewish Public Affairs Council (OJPAC) в социальной сети Twitter появилось сообщение, что жертв было пять. Кроме того, в сообщении говорится, что происшествие случилось в доме хасидского раввина, отмечает ТАСС.

В 09:50 сегодня вечером (05:50 воскресенья мск) поступил сигнал о массовой резне <...>. Она произошла в доме хасидского раввина. Пять человек с колотыми ранениями, все хасиды, доставлены в местные больницы, — приводит сообщение ТАСС.

Сейчас полицейские города ведут расследование происшествия.

Ранее NEWS.ru писал о том, что несколько человек напали с целью ограбления на 60-летнего мужчину Хуана Фреснада в Нью-Йорке в канун католического Рождества. Мужчина умер в больнице. Добычей грабителей стал один доллар.