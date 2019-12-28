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Республиканская партия США хочет вернуть большинство в Палате представителей Конгресса с помощью процедуры импичмента, которые проводят демократы в отношении Дональда Трампа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на издание The Hill.

Республиканская партия США хочет вернуть большинство в Палате представителей Конгресса с помощью процедуры импичмента, которые проводят демократы в отношении Дональда Трампа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на издание The...