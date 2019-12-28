Несколько человек напали с целью ограбления на 60-летнего мужчину Хуана Фреснада в канун в Нью-Йорке католического Рождества. Мужчина умер в больнице после избиения, куда был доставлен в критическом состоянии. Добычей грабителей стал один доллар. Об этом сообщило издание USA Today.
Полиция представила кадры с нескольких камер видеонаблюдения. Одна из камер показала, как мужчина схватил за рубашку Хуана Фреснада и бросил его на землю, а потом ударил его. Другие камеры засняли ещё двоих мужчин, которые приняли участие в избиении. Один из грабителей схватил мусорный бак и ударил им пострадавшего, когда тот пытался подняться, — рассказали в издании.
Полиция ведёт поиски мужчин, которые напали на Хуана Фреснада.