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Частный самолёт Cessna C560X с девятью людьми на борту совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Аргентине. У него отказал один из двигателей.

Борт вылетел из аэропорта в пригороде Буэнос-Айреса 28 декабря. Метеорологические условия были неблагоприятными, однако риска не представляли, сообщает портал Infobae. Во время полёта в работе одного из двигателей возникла неисправность,...