Реувен Ривлин Реувен Ривлин Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Реувен Ривлин, президент Израиля, осудил нападение с ножом возле синагоги в американском городе Монси (штат Нью-Йорк). В результате атаки вечером 28 декабря пострадали пять человек.  

Шокирован и возмущён ужасной атакой в Нью-Йорке и молюсь за выздоровление всех пострадавших. Антисемитизм является не только еврейской проблемой. Мы должны вместе работать для того, чтобы противостоять распространению этого зла, — написал Ривлин в Twitter.

 

Подозреваемый скрылся с места преступления. Однако его этим же вечером задержала полиция. По данным организации Orthodox Jewish Public Affairs Council (OJPAC), нападение он совершил в доме хасидского раввина, писал NEWS.ru.

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