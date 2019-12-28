https://static.news.ru/photo/711e455e-2a11-11ea-a2c3-fa163e074e61_660.jpgРеувен РивлинФото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Реувен Ривлин, президент Израиля, осудил нападение с ножом возле синагоги в американском городе Монси (штат Нью-Йорк). В результате атаки вечером 28 декабря пострадали пять человек.
Шокирован и возмущён ужасной атакой в Нью-Йорке и молюсь за выздоровление всех пострадавших. Антисемитизм является не только еврейской проблемой. Мы должны вместе работать для того, чтобы противостоять распространению этого зла, — написал Ривлин в Twitter.
Shocked and outraged by the terrible attack in #NY and praying for the recovery of those injured. #Antisemitism is not just a #Jewish problem, and certainly not just the State of #Israel's problem. We must work together to confront this rising evil, which is a real global threat
Подозреваемый скрылся с места преступления. Однако его этим же вечером задержала полиция. По данным организации Orthodox Jewish Public Affairs Council (OJPAC), нападение он совершил в доме хасидского раввина, писал NEWS.ru.