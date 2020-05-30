Полиция применила слезоточивый газ против журналистов в Миннеаполисе

https://static.news.ru/photo/e662b6aa-a302-11ea-89d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Полицейские Миннеаполиса целенаправленно применили против журналистов слезоточивый газ после разгона акции протеста.

Съёмочная группа телеканала VICE, которая состояла из четырёх человек, и корреспондент РИА Новости оказались на территории заправки в районе беспорядков. Гвардейцы после разгона протестующих разрешили представителям прессы остаться там и уехали.

После этого на дороге появился микроавтобус с полицией. Они открыли огонь резиновыми пулями, однако, услышав крики «пресса», прекратили стрельбу и подошли к журналистам с наведённым на них оружием. Полиция потребовала всех войти в здание заправочной станции.

Журналисты опустились на колени и показывали свои удостоверения. Полицейский, несмотря на это, распылил в лицо одного из них слезоточивый газ.

Затем силовики начал что-то требовать от сотрудников СМИ, однако из-за масок было сложно разобрать слова. Журналисты подумали, что их хотят посадить в автомобиль, но продолжили стоять на коленях и просить отпустить их коллегу.

Корреспондент РИА Новости был готов подчиниться приказу полицейского. Он показал удостоверение прессы, в ответ на что получил струю газа в лицо, передаёт РИА Новости.

Протесты и массовые беспорядки начались во многих городах США из-за убийства афроамериканца. В ходе акций был убит сотрудник ФСО США, двое полицейских получили ранения. На данный момент в Миннеаполисе введён режим чрезвычайной ситуации. Также мэр американского города Денвер Майкл Хэнкок ввёл в городе комендантский час из-за беспорядков, которые начались после гибели Джорджа Флойда.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, выступая во Флориде, заявил, что нельзя позволить небольшой группе преступников и вандалов разрушать американские города.