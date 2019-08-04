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Фото: Richard Graulich/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Стрелок в американском городе Дейтон, штат Огайо, является жителем расположенного в том же штате города Беллбрук. Правоохранительные органы установили его личность.
Это 24-летний Коннор Беттс, сообщает CBS News со ссылкой на источники в оперативных службах. По данным телекомпании, полиция уже провела обыск у него дома.
Как писал News.ru, злоумышленник устроил стрельбу в американском Дейтоне, в результате которой погибли 10 человек, включая самого нападавшего. Ещё 27 жителей пострадали. Полиции потребовалось меньше минуты, чтобы нейтрализовать стрелка.