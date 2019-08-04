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Генеральное консульство России в Нью-Йорке находится в постоянном контакте с властями американского штата Огайо, где произошла стрельба. По данным ведомства, информация о пострадавших гражданах РФ не поступала.

Информация о погибших и пострадавших российских гражданах к настоящему моменту не поступала, — говорится на официальной странице генконсульства в социальной сети Twitter. В городе Эль-Пасо на западе штата Техас в...