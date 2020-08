Полицейские в США выстрелили в спину афроамериканцу

По данным издания Kenosha News, мужчина попытался разнять двух поссорившихся женщин. Стражи порядка применили против него электрошок и затем открыли огонь. По словам очевидцев, инцидент произошёл на глазах у детей потерпевшего.

Местные правоохранители заявили, что прибыли на вызов после сообщения о «бытовом насилии». Кроме того, по словам полицейских, во время ЧП силовики были вынуждены выстрелить.

Глава Висконсина Тони Эверс на своей странице в социальной сети Twitter заявил, что «в спину Джейкобу Блейку выстрелили несколько раз средь бела дня». Чиновник пожелал потерпевшему скорейшего выздоровления.

Tonight, Jacob Blake was shot in the back multiple times, in broad daylight, in Kenosha, Wisconsin. Kathy and I join his family, friends, and neighbors in hoping earnestly that he will not succumb to his injuries.