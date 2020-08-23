Полицейские в США выстрелили в спину афроамериканцу

https://static.news.ru/photo/3ee94f38-e5f1-11ea-8dba-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Joachim Hiltmann/Global Look Press

Сотрудники полиции города Кеноша (штат Висконсин, США) выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Гражданин получил серьёзные ранения. Его госпитализировали.

По данным издания Kenosha News, мужчина попытался разнять двух поссорившихся женщин. Стражи порядка применили против него электрошок и затем открыли огонь. По словам очевидцев, инцидент произошёл на глазах у детей потерпевшего.

Местные правоохранители заявили, что прибыли на вызов после сообщения о «бытовом насилии». Кроме того, по словам полицейских, во время ЧП силовики были вынуждены выстрелить.

Полицейские сразу же оказали помощь тому человеку. Его по воздуху отправили в больницу Милуоки. Его состояние оценивается как тяжёлое, — добавила полиция города Кеноша.

Глава Висконсина Тони Эверс на своей странице в социальной сети Twitter заявил, что «в спину Джейкобу Блейку выстрелили несколько раз средь бела дня». Чиновник пожелал потерпевшему скорейшего выздоровления.

Tonight, Jacob Blake was shot in the back multiple times, in broad daylight, in Kenosha, Wisconsin. Kathy and I join his family, friends, and neighbors in hoping earnestly that he will not succumb to his injuries. — Governor Tony Evers (@GovEvers) August 24, 2020

После сообщения об инциденте, улицы Кеноши заполнили недовольные граждане. Начались столкновения с правоохранителями. Силовики отогнали протестующих от здания полиции, применяя слезоточивый газ. Местные чиновники объявили в населённом пункте комендантский час, передаёт издание Milwaukee Journal Sentinel.

Накануне злоумышленники в Портленде подожгли здание Ассоциации полиции города и применили против полицейских ослепляющий лазер, в результате чего пострадали трое правоохранителей.

Движение Black Lives Matters, активисты которого выступают против насилия в отношении представителей негроидной расы, охватило протестами многие страны мира. Его сторонники встают на колено в знак признания вины перед афроамериканцами.

Это произошло после смерти в США афроамериканца Джорджа Флойда. Он пытался расплатиться поддельными купюрами в супермаркете и был задержан полицией. Один из стражей порядка наступил ему коленом на шею и держал около восьми минут. Афроамериканец потерял сознание и позже умер в больнице. Во многих городах США протесты переросли в массовые беспорядки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представители городского района Митте в столице Германии провели собрание. На нём было принято решение переименовать улицу Моренштрассе. Последнюю ранее критиковали за «расистскую» коннотацию названия.