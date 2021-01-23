Полицейская машина протаранила толпу в США

https://static.news.ru/photo/93e0e478-5e24-11eb-81a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: RyanKIRO7/twitter.com

В городе Такома американского штата Вашингтон полицейский автомобиль протаранил толпу и проехал по одному из зрителей. Инцидент произошёл во время проведения нелегальной гонки.

Сотрудник полиции сообщил, что беспокоился за свою безопасность, поэтому принял решение выбраться из толпы. По его словам, машина якобы ударила одного из мужчин и, возможно, задела ещё нескольких человек, однако на кадрах видно, что полицейский автомобиль сбил как минимум пять человек, — сообщает Daily Mail.

23 января в полицию Такомы поступило сообщение, что перекрёсток в одной из частей города заблокировала толпа. Там собрались около сотни человек, чтобы понаблюдать за стритрейсерами. Прибывшие на место полицейские намеревались расчистить перекрёсток для «обеспечения безопасности собравшихся», однако их автомобиль окружили зрители гонки и попытались разбить окно.

На кадрах, появившихся в Сети, видно, как полицейская машина переезжает одного из зрителей шоу, при этом задевая остальных. Пострадавшего доставили в больницу, о его состоянии пока ничего не известно. После этого, по сообщению местных СМИ, на месте происшествия начали собираться протестующие. В отношении полицейских проводится проверка.

Как писал NEWS.ru, американские стражи порядка разбили камеру, а также ударили сотрудников российского Первого канала. Инцидент произошёл в Портленде 22 июля 2020 года, когда журналисты освещали протесты. Их проводят активисты движения Black Lives Matters, выступающие против насилия в отношении представителей негроидной расы. Акции превращаются в стычки с полицейскими и не носят мирный характер.