Полицейские в США атаковали сотрудников Первого канала

https://static.news.ru/photo/e44689f4-cc02-11ea-be0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Зак Вилкинсон/РИА Новости

Американские стражи порядка разбили камеру, а также ударили сотрудников российского Первого канала. Инцидент произошёл в Портленде, где журналисты освещали протесты.

Журналисты российского Первого канала, подвергшиеся нападению американских силовиков в Портленде, не пострадали, но их оборудование разбито, — рассказал РИА Новости топ-менеджер канала Кирилл Клеймёнов.

Подробности происшествия неизвестны.

В Портленде больше месяца проходят акции протеста. Их проводят активисты движения Black Lives Matters, выступающие против насилия в отношении представителей негроидной расы. Акции превращаются в стычки с полицейскими и не носят мирный характер. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Портленда утратили контроль над «анархистами и подстрекателями». По его словам, протестующие являются серьёзной проблемой.

18 июля губернатор штата Орегон Кейт Браун, в который входит Потрленд, потребовала от главы Белого дома вывести подразделения федеральных органов власти и прекратить задержание участников акций протеста. Она назвала действие властей вторжением и превышением своих полномочий. Её поддержал мэр Портленда Тед Уилер.

NEWS.ru писал, что Трамп назвал ситуацию с криминалом в Чикаго хуже, чем в Афганистане. По его словам, в этом виновны власти города от Демократической партии. Чикаго так же, как ряд других городов США, охватили массовые протесты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер в больнице после задержания полицейскими.