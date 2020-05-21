Покашлявшего на полицейских жителя США обвинили в терроризме

https://static.news.ru/photo/fcbc3172-9c01-11ea-b1c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жителю американского штата Флорида, который кашлял и плевал в полицейских, утверждая, что заражён коронавирусом, предъявили обвинения в терроризме. В случае если 31-летний Джеймс Джамаль Карри будет признан виновным, ему грозит до пяти лет заключения в федеральной тюрьме.

Адвокат обвиняемого Сэмуэль Ландес выразил несогласие с решением жюри присяжных, передаёт Associated Press.

Позиция прокурора США по этому случаю позволит каждому из миллионов пациентов с COVID-19 «обладать» биологическим оружием, — пояснил юрист.

Агентство отмечает, что Карри после своих заявлений об инфицировании коронавирусом сдал тест, результат которого оказался отрицательным.

В штате Коннектикут был арестован мужчина, который снял с лица защитную маску и специально покашлял в сторону работников госпиталя. Роберту Гордону предъявили обвинения в нарушении общественного спокойствия, писал NEWS.ru.