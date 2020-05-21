Покашлявшего на полицейских жителя США обвинили в терроризме

Жителю американского штата Флорида, который кашлял и плевал в полицейских, утверждая, что заражён коронавирусом, предъявили обвинения в терроризме. В случае если 31-летний Джеймс Джамаль Карри будет признан виновным, ему грозит до пяти лет заключения в федеральной тюрьме.
Адвокат обвиняемого Сэмуэль Ландес выразил несогласие с решением жюри присяжных,
Позиция прокурора США по этому случаю позволит каждому из миллионов пациентов с COVID-19 «обладать» биологическим оружием, — пояснил юрист.
Агентство отмечает, что Карри после своих заявлений об инфицировании коронавирусом сдал тест, результат которого оказался отрицательным.
В штате Коннектикут был арестован мужчина, который снял с лица защитную маску и специально покашлял в сторону работников госпиталя. Роберту Гордону предъявили обвинения в нарушении общественного спокойствия, писал NEWS.ru.
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