Похоже, что протесты, вспыхнувшие в США из-за смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, в скором времени будут только набирать обороты. Тем временем федеральные и местные власти ищут виновников эскалации насилия, которое потрясло не один американский штат. На этом фоне некоторые аналитики вспоминают, что два месяца назад разведка предупреждала о якобы имеющихся планах России «подогреть» расовые противоречия в США.

Ситуации вокруг сотрясших Америку протестов глава американского государства коснулся, выступая на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) после запуска к Международной космической станции (МКС) корабля Crew Dragon.

Смерть Джорджа Флойда на улицах Миннеаполиса была трагедией, которая не должна была случиться и которая ужаснула, возмутила и опечалила американцев по всей стране, — сказал президент США. — Сейчас необходимы успокоение, а не ненависть, справедливость, а не хаос.

Ответственность за случаи вандализма и насилия Трамп возложил на «радикальные группы левого толка».

В числе тех, кого сейчас склонны винить американские чиновники, — активисты антифашистских движений, крайне правые белые националисты и даже наркокартели. Наиболее волнующей федеральные и местные власти тенденцией становится участие в протестах приезжих. По официальным данным, до 80% манифестантов в штате Миннесота, где произошёл инцидент с гибелью Флойда, могут быть жителями совершенно других штатов.

Они пытаются обострить ситуацию, чтобы была применена смертельная сила, а затем наступит хаос, — заявил во время своего выступления губернатор Миннесоты Тим Вальц.

Накануне власти свыше двух десятков крупных американских городов ввели комендантский час из-за манифестаций. В их числе Лос-Анджелес, Миннеаполис и соседний с ним Сент-Пол, Денвер (штат Колорадо), Цинциннати (Огайо), Милуоки (Висконсин), Портленд (Орегон), Филадельфия и Питтсбург (Пенсильвания), Атланта (Джорджия), Сиэтл (Вашингтон), Колумбус и Кливленд (Огайо). Бойцы Национальной гвардии США для установления порядка на улицах мобилизованы по указанию властей штатов Миннесота, Джорджия, Огайо, Колорадо, Висконсин, Кентукки, Юта и столичного округа Колумбия.

Joel Marklund/Global Look Press

С 28 мая в 16 американских городах были задержаны свыше 1,3 тысячи человек. Протестные выступления смешались с акциями вандализма и немотивированным применением насилия. На этом фоне крупные торговые сети в США временно прекращают свою работу.

Примечательно, что в поиске виновных внутренними группами и движениями дело не ограничивается. Аналитики указывают на звучавшие в марте предупреждения американской разведки, что накануне президентских выборов 2020 года Кремль якобы ищет способ усилить расовые противоречия в Штатах. Источники издания The New York Times в разведсообществе США утверждали , что у них есть данные, согласно которым российские силовики разработали целый план по снижению явки на выборы целых групп американского населения.

Joel Marklund/Global Look Press

Так, россиянам приписывают создание в соцсетях фальшивых сообществ в поддержку темнокожих, а также влияние на группы сторонников белого превосходства. Основная цель, по словам источников газеты, заключается в дезинформации и разжигании ненависти. Собеседники The New York Times утверждают, что Россия за последние годы скорректировала свои методы, чтобы избежать обнаружения со стороны специалистов. По словам представителей разведки, вместо того чтобы открыто распространять сообщения через социальные сети, как это происходило в ходе работы «фабрики троллей» и «грушных хакеров» перед выборами-2016, российские «оперативники» якобы используют частные группы на Facebook, коммерческие объявления на портале 4chan и закрытые чаты в мессенджерах, деятельность которых труднее отслеживать.

Одна из целей России — ослабить государственные институты, и оружие может помочь в этом, — цитировало издание Лауру Розенбергер, директора Альянса за обеспечение демократии. — Разделенная Америка — более слабая Америка. Когда мы не можем решить наши проблемы вместе, Россия в большей степени способна расширять своё влияние по всему миру.

Вполне вероятно, что антироссийская риторика ляжет в основу анализа нынешних беспорядков. Москве в этом случае придётся приготовиться к новым обвинениям и их последствиям. Пока же США разбираются с радикализмом местных.