Родители согласились на ампутацию рук и ног сына, чтобы спасти ему жизнь Подросток в США лишился конечностей после осложнений от обычного гриппа

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Четырнадцатилетний подросток в США лишился рук и ног из-за болезни, развившейся в виде осложнений от обычного гриппа, пишет WSMV. По данным издания, родители мальчика с трудом согласились на ампутацию. Сейчас ребенку предстоит еще ряд операций, люди собирают деньги на его реабилитацию, а родители обещают ему безграничное будущее.

Как отмечается, симптомы гриппа изначально протекали в привычной форме, но вскоре состояние стало резко ухудшаться. Родители повезли ребенка к врачам. Медики диагностировали пневмонию и крайне редкое заболевание — синдром стрептококкового токсического шока.

Вскоре произошла остановка сердца, подростка подключили к аппарату для перекачки крови. Однако кровоток не достигал всех конечностей, и для спасения жизни врачи решились на ампутацию.

По словам врачей, подобные случаи редкие и никто не мог предвидеть или предотвратить такой исход.

Отмечается, что подросток уже перенес множество операций, предстоит еще несколько. Родители поддерживают его. Неравнодушные люди по всей стране собрали больше половины нужной семье суммы для адаптации жилья под новые реалии мальчика.

Ранее подмосковные врачи спасли 22-летнюю пациентку с инсультом и редким строением артерии. Девушку экстренно доставили в операционную и выполнили тромбэкстракцию — извлекли тромб из сосудов головного мозга, после чего полностью восстановился кровоток. У пациентки полностью восстановились двигательные функции в руках и ногах.