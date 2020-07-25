Почти 80% американцев сочли политический курс США неверным

https://static.news.ru/photo/11603cec-cf4f-11ea-bc51-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Samuel Corum/Consolidated News Photos/Global Look Press

Восемь американцев из десяти считают, что США движутся в неверном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством Associated Press и исследовательским центром NORC.

Такие показатели, полученные за 100 дней до выборов президента в Штатах в ноябре 2020 года, являются самыми низкими за всё время правления Дональда Трампа.

Также 32% американцев — меньше, чем когда-либо — довольны действиями нынешней администрации в борьбе с эпидемией коронавируса.

Лишь 38% респондентов считают, что экономика США находится в хорошем состоянии. В январе 2020 года такое же мнение выразили 67%.

Как ранее писал NEWS.ru, подход президента США Дональда Трампа к борьбе с пандемией коронавируса нового типа нанёс Соединённым Штатам сильный удар.

Как сообщает издание Foreign Policy, статус Штатов как единственной сверхдержавы оказался под вопросом ещё до прихода к власти Трампа, однако в период пандемии он обрушил репутацию страны до рекордно низкого уровня.