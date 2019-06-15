В американский Конгресс на днях был внесён законопроект о «сдерживании российской агрессии» в прибалтийских странах. Документ предполагает увеличение военного присутствия США в регионе, а также предоставление Латвии, Литве и Эстонии зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) дальнего действия. Подобные действия Вашингтона вновь ставят под вопрос достижение каких-то договорённостей с Москвой на саммите «большой двадцатки», который пройдёт в японской Осаке 28–29 июня.

Carsten Rehder/Global Look Press

Документ, внесённый на рассмотрение в Конгресс, был предложен членом Палаты представителей от Республиканской партии Майклом Конэуэем, который давно уже выступает за активное противодействие «российской угрозе» в Европе. Законопроект предлагает США оценить военные потребности Латвии, Литвы и Эстонии для противостояния России и всячески способствовать им в удовлетворении этих нужд, в том числе путём увеличения американского контингента на территории упомянутых стран и поставок им ЗРК дальнего действия. Москва уже отреагировала на инициативу Конэуэя.

Законопроект выдержан в стиле русофобских пугалок. Вместе с тем, прикрываясь мифической российской угрозой, США продолжают продвигать свою военную экспансию на Восток, — заявил, в частности, глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Впрочем, законопроект видится вполне логичным на фоне недавних событий в США, например, обещаний Вашингтона продолжить оказание военной помощи Киеву, озвученных спецпредставителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером и сенатором-республиканцем Робертом Портманом. Более того, председатель комитета по делам Вооружённых сил Палаты представителей Конгресса Адам Смит и вовсе предложил увеличить американский военный бюджет 2020 года на $6,5 млрд — ради программы «Европейская инициатива сдерживания», направленной как раз против «российской угрозы». К слову, эта сумма значительно (на $0,8 млрд) больше, чем предложенная для тех же целей Трампом. Как уже писал News.ru, нынешний президент США фактически развязал руки «ястребам» из числа конгрессменов. Если при президенте Бараке Обаме они вынуждены были то и дело идти на уступки, то сейчас само положение хозяина Белого дома позволяет им беспрепятственно продвигать свои решения. Трамп, которого всё ещё подозревают в связях с Москвой, просто не может противодействовать антироссийским инициативам в Палате представителей и Сенате — иначе его и впрямь сочтут «агентом Кремля».

Xinhua/Global Look Press

Очевидно, республиканцы действуют тем решительнее, чем меньше у Трампа шансов выиграть президентские выборы в следующем году. Пока что, согласно недавним опросам, рейтинг действующего главы государства немногим выше 30%, в то время как его главный оппонент из числа демократов, Джо Байден, может рассчитывать на поддержку более чем 40% респондентов.

В то же время действия конгрессменов и положение Трампа ставят под угрозу его встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке 28–29 июня. Пока что формат беседы неизвестен — возможно, это будут переговоры, что называется, «на ногах». Ранее российский лидер уже заявил, что двусторонние отношения США и РФ переживают серьёзный кризис.

Они (двусторонние отношения с США. — Ред.) деградируют, становятся всё хуже и хуже, — отмечал Путин несколько дней назад.

В этой связи законопроект США о поддержке Прибалтики перед лицом «российской угрозы», очевидно, не будет способствовать диалогу, лишь усугубляя противоречия Москвы и Вашингтона. А значит, прорывов в американо-российских отношениях от саммита G20 ждать не стоит.