Победу Байдена признают только 25 из 249 республиканцев в Конгрессе

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Только 25 представителей Республиканской партии в Конгрессе США из 249 открыто признают победу демократа Джо Байдена на выборах президента.

Журналисты издания The Washington Post поговорили со всеми республиканцами в Сенате и Палате представителей, и только 25 из них заявили об открытом признании победы Байдена. Остальные 222 политика не смогли дать чёткий ответ на вопрос о том, кто выиграл выборы.

Результаты [исследования] демонстрируют страх большинства республиканцев перед уходящим президентом (Дональдом Трампом, членом Республиканской партии. — NEWS.ru) и его контролем над партией, несмотря на его новый статус лишь третьего за последние 80 лет действующего президента, который проиграл при попытке переизбраться, — говорится в материале.

Если 14 декабря коллегия выборщиков проголосует за Трампа, это открыто признают 30 республиканцев. Кроме того, девять из них выступают категорически против попыток Трампа оспорить результаты голосования.

В основном они (республиканцы. — NEWS.ru) уклоняются от ответов на вопросы о выборах: [они] не поздравляют Байдена [с победой] и не поддерживают самые резкие позиции и ложные заявления Трампа, — отмечает автор публикации.

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября, но его итоги до сих пор официально не оглашены. Предполагается, что победу одержал Байден, но Трамп отказывается признавать поражение. Он утверждает, что результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированы, и пытается оспорить их в судебном порядке. Его команда подала несколько исков о махинациях с бюллетенями, в частности незаконным администрация Трампа считает голосование по почте, однако большинство из них отклонили.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отставка директора оперативной группы Пентагона по борьбе с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в РФ) Кристофера Майера вызвала слухи о желании уходящей администрации президента США затруднить работу следующей команде. В американском оборонном ведомстве заявили, что это признак успеха, которого добились США в борьбе с террористической угрозой на Ближнем Востоке, но окружение Майера видит в его уходе негативные признаки.