Племянница Трампа написала шокирующую книгу о президенте

https://static.news.ru/photo/98d55c2c-aec8-11ea-8a17-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Doug Mills/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дочь умершего брата президента США Дональда Трампа Мэри Трамп в августе презентует свою книгу «Слишком много и никогда не достаточно», в которой, как анонсировано, будут раскрыты «непристойные и душераздирающие истории» о хозяине Белого дома.

Автор и издатель пока не раскрывают подробностей содержания книги, но известно, что в том числе на её страницах Мэри расскажет о том, как предоставила материалы и документы для публикаций New York Times о налоговых схемах Дональда Трампа. Речь идёт о получившем Пулитцеровскую премию материале, описавшем налоговые схемы для вывода Трампом более $400 млн из бизнеса своего отца Фреда, передаёт Daily Beast.

Фред Трамп — младший, первенец и когда-то наследник империи своего отца, работал на Trans World Airlines после того, как отвернулся от семейного бизнеса. Он умер в 1981 году в возрасте 42 лет от сердечного приступа из-за осложнений, вызванных алкоголизмом, оставив после себя сына Фреда 3-го и дочь Мэри, доктора клинической психологии.

По данным издания, в книге также описывается история пагубного пристрастия Фреда Трампа — младшего к алкоголю и утверждается, что Дональд и Фред Трамп — старший способствовали его смерти и пренебрегли родственником в критические этапы развития его зависимости.

Презентация книги назначена на 11 августа, за несколько недель до съезда Республиканской партии.

Как писал NEWS.ru ранее, Министерство юстиции США планирует к 19 июня опубликовать расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы. В частности, в ней будет представлена дополнительная информация о Роджере Стоуне — бывшем советнике президента США Дональда Трампа.