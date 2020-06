Племянница Трампа написала шокирующую книгу о президенте

Фото: Doug Mills/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дочь погибшего при жёстком полицейском задержании афроамериканца Джорджа Флойда получила в дар от певицы и актрисы Барбры Стрейзанд акции компании Disney.

Кроме того, артистка отправила оставшейся без отца девочке два своих альбома — My Name Is Barbra и Color Me Barbra. Джанна Флойд поблагодарила знаменитость за щедрость. Спасибо, Барбра Стрейзанд, за...