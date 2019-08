Самолёт упал в национальном парке «Долина смерти». Место крушения находится на небольшом расстоянии от военной базы Чайна-Лейк, сообщается в Twitter ВМС.

The Navy has confirmed that the pilot of the FA-18E died in the crash. In accordance with DoD policy, the identity of the pilot will be withheld 24 hours. The Navy mourns the loss of one of our own and our thoughts go out to the family and friends affected by this tragedy.