Фото: 2018 U.S. Department of Defense/Digital/Global Look Press

Падение истребителя Военно-воздушных сил ВМС Соединённых Штатов F/A-18E/F Super Hornet повлекло за собой смерть пилота.

Самолёт упал в национальном парке «Долина смерти». Место крушения находится на небольшом расстоянии от военной базы Чайна-Лейк, сообщается в Twitter ВМС.

Как ранее писал News.ru, в американском городе Даллас при крушении небольшого двухмоторного самолёта погибли 10 человек. При взлёте воздушное судно врезалось в ангар на территории аэропорта Эддисон и загорелось.

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