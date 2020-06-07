США

Первый канал показал в финале «Брата-2» сюжет о протестах в США

23:30, 07 июня 2020 281
Фото: Rayner Pena/Global Look Press

Первый канал совместил финальную часть кинофильма «Брат-2», где звучит песня ««Гудбай, Америка»», с новостным сюжетом о протестах в США. Фрагмент вечернего эфира опубликован на YouTube.

Зрители телеканала 7 июня могли увидеть, как сцена с покидающим США Данилой Багровым почти бесшовно перетекла в сюжет корреспондента Георгия Осисашвили, который использовал ту же композицию группы «Наутилус Помпилиус», что слушал главный герой «Брата-2».

Главные ценности свободного мира трещат под ударами полицейских дубинок, — начал корреспондент Первого канала после демонстрации кадров со столкновениями силовиков и протестующих под песню «Гудбай, Америка».

Сюжет открыл воскресный итоговый выпуск программы «Время».

Как писал NEWS.ru, к массовым протестам в крупнейших городах США привело убийство полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда — мужчину заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Акции часто сопровождались беспорядками, погромами и мародёрством.

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