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Американские массовые протесты 2020 года показали двойные стандарты Вашингтона, который десятилетиями «указывал другим государствам, как вести себя в случае волнений», заявили в российском МИД.

Российское дипведомство привело в пример «цветные революции», «арабскую весну» и украинский Майдан 2013–2014 годов, где американцы, по мнению МИД, разжигали внутренние конфликты и поддерживали свержение законных правительств. Как несуразно требования...