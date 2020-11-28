Пересчёт голосов подтвердил победу Байдена в Висконсине

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Кандидат на пост президента США демократ Джо Байден лидирует в двух округах американского штата Висконсин после пересчёта голосов.

Инициатором пересчёта стал нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп. По его запросу комиссия Висконсина согласилась пересчитать голоса в округах Дайн и Милуоки.

Как сообщает Washington Post, пересчёт голосов в округах Дайн и Милуоки показал , что в «ключевом колеблющемся» американском штате Байден обошёл Трампа более чем на 20 тысяч голосов. По итогам преимущество Байдена над Трампом в Висконсине выросло на 87 голосов.

Таким образом, согласно законам этого штата, Трамп должен был оплатить счёт за процедуру частичного пересчёта. Его штаб выложил за это $3 млн.

Нынешний и, возможно, уходящий президент США Дональд Трамп победу Байдена на выборах не признаёт и оспаривает результаты голосования в судах сразу нескольких штатов.

При этом апелляционный суд третьего округа США оставил без изменений решение окружного суда штата Пенсильвания и не принял иск Трампа. Представители штаба требовали отменить подсчёт бюллетений проголосовавших по почте избирателей.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитано, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позже. Однако на основании предварительных данных 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена.

При этом политологи считают, что деятельность действующего президента США Дональда Трампа и его троих старших детей в компании Trump Organization может стать предметом уголовного преследования.