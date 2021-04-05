Пентагон заявил о слежке за российской активностью в Арктике

https://static.news.ru/photo/d3438398-9644-11eb-89d5-96000091f725_660.jpg Фото: Erdenebulgan Battsengel/Global Look Press

Соединённые Штаты внимательно наблюдают за активностью России в Арктике, рассказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга.

По его словам, этот регион очень важен для оборонных интересов США.

Разумеется, мы пристально отслеживаем ситуацию. Ни одна сторона не хотела бы увидеть милитаризацию Арктики. Вместе с тем мы признаём, что Артика — ключевой район, критически важный для наших оборонных интересов, — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, беспокоит ли Пентагон активность военных РФ в Арктике. При этом он отказался «вдаваться» в данные американской разведки.

Кирби подчеркнул, что Вашингтон собирается защищать свои национальные интересы в Арктике, передаёт РИА Новости.

Накануне обозреватель CNN Ник Патон Уолш написал, что Россия накапливает беспрецедентную военную мощь в Арктике. Это вызывает беспокойство США, которые недовольны российской активностью и модернизацией объектов на Севере.

В своём материале он указал на то, что Россия не только проводит милитаризацию Арктики, но и испытывает новейшее оружие в северном регионе. Таким образом, считает он, Москва намерена обезопасить северное побережье и открыть ключевой судоходный путь из Азии в Европу. Речь идёт о Северном морском пути. Это может изменить всё мировое судоходство — поменяются маршруты более 90% товаров по всему миру, писал NEWS.ru.