Пентагон провалил работу по усилению боеготовности США

https://static.news.ru/photo/6b555dc8-9866-11eb-a63d-96000091f725_660.jpg Фото: DeptofDefense/facebook.com

Пентагон провалил работу по реализации Стратегии национальной безопасности. Об этом говорится в докладе контрольно-бюджетного управления американского конгресса (GAO).

Стратегия гласит, что Министерство обороны должно быть в полной мере готово к боевым действиям на земле, на море, в воздухе, в космосе и в киберпространстве. Однако, как следует из отчёта, с 2017 по 2019 год военным удалось повысить боеготовность только в наземной сфере.

Изменения в воздушной, космической и кибернетической сферах оказались неоднозначными, а в морской и вовсе недостаточными. Таким образом, подчеркнули в GAO, повышение готовности к войне этими средствами не соответствовало поставленным целям.

В Минобороны США с выводами авторов доклада согласились.

Ранее, как писал NEWS.ru, переходные положения Стратегии национальной безопасности, распространённые ранее американским Белым домом, утверждают приверженность США контролю над вооружениями и новым договорённостям.