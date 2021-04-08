Пентагон провалил работу по усилению боеготовности США

Пентагон провалил работу по реализации Стратегии национальной безопасности. Об этом говорится в докладе контрольно-бюджетного управления американского конгресса (GAO).
Стратегия гласит, что Министерство обороны должно быть в полной мере готово к боевым действиям на земле, на море, в воздухе, в космосе и в киберпространстве. Однако, как
Изменения в воздушной, космической и кибернетической сферах оказались неоднозначными, а в морской и вовсе недостаточными. Таким образом, подчеркнули в GAO, повышение готовности к войне этими средствами не соответствовало поставленным целям.
В Минобороны США с выводами авторов доклада согласились.
Ранее, как писал NEWS.ru, переходные положения Стратегии национальной безопасности, распространённые ранее американским Белым домом, утверждают приверженность США контролю над вооружениями и новым договорённостям.