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Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала членов Демократической партии объединиться, чтобы помешать переизбранию президента США Дональда Трампа на второй срок. Она сообщила, что «не может вообразить» переизбрание Дональда Трампа. Об этом сообщил ТАСС.

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала членов Демократической партии объединиться, чтобы помешать переизбранию президента США Дональда Трампа на второй срок. Она сообщила, что «не может вообразить» переизбрание Дональда...