Минобороны США сворачивает очередную программу по созданию комплекса с баллистической ракетой средней дальности Mobile Intermediate Range Missile (MIRM).
Причиной сворачивая разработки является нехватка средств, сообщает Breaking Defense.
О прекращении работы говорилось в проекте оборонного бюджета США на 2021 финансовый год.
Как ранее писал NEWS.ru, американские военные в ответ на запрос сенаторов заявили, что гиперзвуковое оружие Штатов оснастят ядерными боеголовками. Об этом рассказал руководитель Стратегического командования США Чарльз Ричард.
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