Пентагон подтвердил естественное происхождение коронавируса

Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли рассказал известную Пентагону информацию о коронавирусе. По его словам, свидетельства указывают на естественное происхождение COVID-19.
Данных об искусственном распространении вируса у ведомства также нет,
Появился ли он из вирусологической лаборатории в Ухани или возник на рынке морепродуктов в Ухани, появился ли он где-то ещё? <...> Мы не знаем, — подчеркнул он.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что власти США в ближайшее время назовут источник возникновения коронавируса.
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