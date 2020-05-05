США

Пентагон подтвердил естественное происхождение коронавируса

22:59, 05 мая 2020
Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли рассказал известную Пентагону информацию о коронавирусе. По его словам, свидетельства указывают на естественное происхождение COVID-19.

Данных об искусственном распространении вируса у ведомства также нет, передаёт ТАСС. В настоящий момент остаётся вопрос о месте появления заболевания.

Появился ли он из вирусологической лаборатории в Ухани или возник на рынке морепродуктов в Ухани, появился ли он где-то ещё? <...> Мы не знаем, — подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что власти США в ближайшее время назовут источник возникновения коронавируса.

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