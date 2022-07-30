Пентагон передаст в августе Киеву новую партию беспилотников

Фото: Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Минобороны США в августе планирует передать Киеву новую партию беспилотников Phoenix Ghost. Дроны уже были предоставлены Украине на первом этапе конфликта с Россией, сообщает ведомство.

У них ещё есть некоторые из тех оригинальных систем, которые мы им предоставили. Доставка следующей партии <...> начнётся в августе, — сказал на брифинге представитель военного министерства.

Вашингтон в будущем рассчитывает на регулярные поставки. Что касается поддержки Киева в авиации, то Украина использует самолёты советского типа. Пентагон принимал участие в закупке запчастей для них, но в США нет таких самолётов, отметил неназванный чиновник.

Так что наше внимание с точки зрения потенциальных инвестиций в авиацию действительно гораздо больше сосредоточено на среднесрочной и долгосрочной перспективе, — добавил представитель Пентагона.

Ранее сообщалось, что артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 спустя месяц после поставки на Украину уже нуждаются в ремонте. Военные в Германии считают, что это связано со слишком интенсивным использованием гаубиц украинскими солдатами, из-за чего механизм перезарядки установок перегревается и приходит в негодность.