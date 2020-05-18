Пентагон опроверг связь с задержанными в Венесуэле наёмниками

https://static.news.ru/photo/22f6785e-993a-11ea-9985-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Военное ведомство США опровергло любую связь с попыткой вторжения в Венесуэлу группы боевиков, среди которых оказались американские граждане. Один из задержанных заявил, что наёмники планировали захватить и вывезти в Соединённые Штаты президента республики Николаса Мадуро.

Южное командование, правительство США не имеют никакого отношения к этому событию, — цитирует ТАСС заявление адмирала Крейга Фоллера.

По словам военачальника, США не намерены использовать силу против режима Мадуро, но планируют с помощью экономического и политического давления добиться «демократического перехода» власти к оппозиционному политику Хуану Гуайдо, который в январе 2019 объявил себя главой государства. Притязания бывшего главы парламента поддержали 67 стран, включая США, но Верховный суд Венесуэлы аннулировал его назначение спикером.

Как писал NEWS.ru, суд в Каракасе арестовал американцев Люка Александра Денмана и Айрана Берри «за предполагаемое совершение преступления, связанного с терроризмом и незаконным оборотом оружия».